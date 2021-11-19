資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文的博士學位是假的，被依加重誹謗罪起訴。上個月台北地方法院刑事庭開庭時，彭文正未現身，檢方聲請拘提；北院19日認定，彭文正有逃亡之事實，且身在我國法權所不及之美國，無拘提之實益，不經拘提，予以通緝。在北院發布通緝後，彭文正今天晚間在臉書寫下聖經中的詩篇「義人和惡人的結局」的其中幾句。

彭文正19日晚間在臉書貼文表示，「詩篇37:1-2不要為作惡的心懷不平，也不要嫉妒那行不義的人。 因為他們如草快被割下，又如綠色的嫩草快要枯乾。」

網友在底下紛紛留言說，「彭P加油。」、「正義或許已不在，但總有撥雲見日的一天。」「通緝中，加油餒^^。」、「彭P加油，你有我們的支持。」、「黎明終將來到，藍天永遠在綠地之上~」、「回來！挺你喔。」、「是劉承武自己不要視訊開庭的，還好意思說人家要逃。」、「教授加油~凡事要小心，民進黨政府已經對你發布通緝了。」

也有網友說，「以馬內利。」、「人在作，天在看。」、「馬太福音19:26，耶穌看著他們說：『在人這是不能的，在神凡事都能』。」、「記得回來投票。」