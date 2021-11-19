美群國小以校園最具生態觀的葉子為原素，將前庭廣場大改造，畫出葉子枝幹曲美路徑，並以色彩規劃出主前庭活動場域、沙灘水池區及停車場。（黃國峰攝）

美群國小校地原為草湖溪旁河川地，前庭地基土壤容易因雨流失，獲中市教育局656萬補助下進行全面大改造，於日前完工。（黃國峰攝）

美群國小獲中市教育局656萬補助，改造前庭，歷經4個月的工期，17日來賓及全校師生欣喜迎接新前庭啟用。（美群國小提供／黃國峰台中傳真）

美群國小前庭，老是因為地層下陷問題，修修補補，終於獲得教育局600多萬的補助，將前庭廣場大改造，以校園最具生態觀的葉子為原素，創造前庭新意象，並以此創藝美感課程，讓學生徜徉於優美場域中。

美群國小校地原為草湖溪旁河川地，建校時回填1、2公尺土壤為地基，但至今已逾23年，前庭地基土壤容易因雨流失，每2至3年就會有局部塌陷，造成校園前庭嚴重龜裂破損。

校長葉中雄表示，多年來修修補補，就像破掉牛仔褲的補丁，相當難看，地表不平，也容易造成學生跌倒受傷，嚴重影響學生學習活動及社區民眾活動安全，感謝里長黃仁耀幫忙爭取，才獲得教育局656萬補助下進行全面整修。

大里塗城里長黃仁耀表示，里民多次反映，美群國小前庭常常塌陷，修修補補也不是辦法，於是在市府區政會議中，直接向市長盧秀燕爭取，當場獲得重視，進行整修。

學校美術老師、藝術總監江昭穎指出，工程首先在地底灌了2層鋼筋混泥土，徹底解決塌陷問題；視覺方面，以校園最具生態觀的葉子為原素，色彩規劃運用能融入周遭環境的白色、灰色為主，畫出葉子枝幹曲美路徑，讓孩子放學時能自律循著蜿蜒的路徑有秩序的行走，並以此形式美，耳濡目染孩子們的美感創造之推升。

葉中雄指出，為期4個月的工期，終於換來美麗又平整的前庭，既改善了校園地層下陷問題，寬廣的前庭更結合美感教育，以校園最具生態觀的葉子為創藝美感課程，讓學生徜徉於優美場域中，成為喜愛的休憩活動場所。