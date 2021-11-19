戰友慘遭爆料，白喬茵在臉書表示，她真的好害怕，害怕到想逃。（摘自白喬茵臉書）

台中市第二選區立委補選愈演愈烈！國民黨參選人顏寬恒18日甫公布競選團隊人事案，不料其中一位發言人張禹宣立刻被鎖定爆料。對此，另一發言人白喬茵19日表示，她真的好害怕，害怕到想逃，一早起床眼淚掉不停，不知道何時輪到自己，人生從未陷入這種未知的恐懼，不願相信這是她深愛的台灣選舉文化。

白喬茵今日在臉書貼文指出，人事案一宣布，很多朋友請她好好保護自己，因為「這是一場全國矚目的選戰，民進黨有輸不起的壓力，所以沾上的人都會跟著賠進去」。但她對民主有信心，認為戰場只會鎖定當事人和其家族，不可能波及到輔選人員。

白喬茵說，她看到另一位發言人張禹宣馬上被爆料一件不知真假的陳年往事，她很震驚也很難過，不知道何時會輪到自己，她真的好害怕，害怕到想立刻暫停遊戲。一早起床，眼淚掉不停，人生從未陷入這種未知的恐懼，不願相信這是她深愛的台灣的選舉文化。

白喬茵指出，她不想稱這是國家機器，因為鍵盤背後每個人都是有溫度，正敲著字的每雙手都是熱的，這從來都不是機器，機器是冰冷的、機器是沒有情緒的、機器也不會主動想去傷害別人。期待這是一場乾淨的選舉，希望不會再有人因此受傷。