美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）表示，拜登政府正審查前總統川普對中國大陸採取的懲罰性貿易關稅，其中部分可能被削減甚至取消；她強調，美中未來將需要在一系列問題上進行合作，但不會允許北京政府在亞太地區的「激進軍事擴張」。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，川普政府2018年起對中國大陸徵收懲罰性貿易關稅，範圍涵蓋後者對美國出口的近三分之二，引發北京政府反擊，對超過一半美國對其出口的貨物加徵重稅。

不過在19日的「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）上， 透過視訊發言的希拉蕊表示，其中某些關稅，尤其是對農產品的關稅，未來可能對美國造成傷害，因此美國政府正全面檢討相關關稅措施，希望找出最佳解決辦法，並說她預測關稅政策「會出現一些變化」，但不會全部消失。

另外，在這場名為「大國競爭：新興世界秩序」（Great Power Competition: The Emerging World Order）的小組討論會中，希拉蕊也指出，華盛頓和北京政府將需要在一系列問題上進行合作，但不會允許中國大陸近年在亞太區域的激進軍事擴張、違反航行自由的措施，以及對周邊國家的恐嚇行為。

《海峽時報》指出，拜登政府正致力於印太地區建立民主聯盟，包括加強與日本、澳洲和印度的「四方安全對話」（Quad），以及和英國、澳洲共組更具軍事性的「AUKUS」聯盟等。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）本次也在該論壇中抨擊中國大陸，稱其與印度的關係正經歷一段「特別糟糕的時期」，因為中方採取了一系列違反邊境協議的舉動，但沒有給出合理的解釋。