接種高端疫苗的民眾若想出國，需再補打2劑國際認證疫苗，引發各界爭論。民進黨立委高嘉瑜坦言，因為國外沒有認證高端，必須要補打，「這點我覺得政府應該要道歉！」

民進黨立委高嘉瑜18日在《新聞大白話》表示，對打高端的人而言，我們相信高端有一定的保護力，只是保護力是多少？沒有人知道。這就是信者恆信、不信者恆不信。但疫苗不能有這樣的信仰，而是應該拿出科學數據。

高嘉瑜指出，他要求衛福部最後做完三期認證，要給大家一個真相，到底高端的保護力有多少？不是坐在這裡辯論高端好不好，沒有意義。

高嘉瑜強調，事實上是高端走不出去，走不出去的原因是因為沒有拿到國際認證，不管保護力多少，沒有做完三期、沒有拿到國際認證。

她認為，這對台灣號稱要發展生技產業，能讓國際看到，是非常重要的關鍵，不希望因為高端的事件，好像是揠苗助長；或是為了趕上疫苗熱潮，就把一些程序跳過，這是大家所不樂見的事情。

高嘉瑜呼籲，該有的科學程序、嚴謹態度，還是要有。對於「我們這些打高端的人來說，目前都平安健康」，如果有出國需求，因為國外沒有認證高端，必須要補打，「這點我覺得政府應該要道歉！造成大家不便」，因為從現在開始出國計畫可能拖延一兩個月，因為補打第三劑或第四劑的過程中，可能會有時間上落差。