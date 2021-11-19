日本政府將在臨時內閣會議上決定其史上最大規模的經濟對策，財政總支出預計達到55.7兆日元（合台幣13.6兆元），另因關注來自中國的威脅，追加國防開支也將創下歷史紀錄，編列至少7700億日元（台幣1877億元），相較2019財年4300億日元，擴增幅度近80%。

《法國國際廣播》引述《日本經濟新聞》指出，新的財年經濟對策超過曾創下歷史最大規模的2020年4月的經濟對策48.4萬億日元。在日本臨時內閣會議上決定的經濟對策將由4個支柱構成，按財政支出來看：分配22.1萬億日元用於「防止新冠疫情蔓延」；9.2萬億日元用於「在新冠疫情下重啟社會經濟活動和防備下一個危機」；19.8萬億日元用於「開創未來社會的『新資本主義』的啟動」；4.6萬億日元用於「防災減災、強化國土等確保安全放心」。

《路透》引述《共同社》表示，日本計畫列出創紀錄國防開支，因關注來自中國的威脅。日本計畫與經濟刺激計畫一同公布的追加預算中，編列創紀錄的國防開支，同時前首相安倍晉三呼籲將日本同澳洲的防衛合作關係提高到「新的水平」，因目前日本與美國、英國和澳大利亞等西方盟友對中國在亞太地區的軍事化進程都有所回應。

《共同社》說，日本計畫在追加預算中至少撥款7,700億日圓用於國防，該預算案是經濟刺激方案的一部分。這一數額將使2019財年4300億日圓的追加預算相形見絀，是追加預算中用於防務的最高數額，其中將包括用於加強日本在西南部島嶼附近防衛能力的支出。

報導說，長期以來，日本一直承諾軍事預算不超過國內生產總值(GDP)的1%，這一數字緩解了國內外對其軍國主義死灰復燃的擔心。軍國主義曾將日本拖入二戰的深淵。但是，隨着人們越來越關注中國在有爭議的東海海域軍事行動，日本執政的自民黨在10月31日的選舉之前，在其政策綱領中列入了一個目標，擬將國內生產總值(GDP)的2%或更多用於軍事開支。

日本防衛省希望有資金用於國產隱形戰鬥機和射程超過1000公里的導彈等，同時該國還在打造網絡、太空和電磁戰能力。

路透社引述報道說，日本還計畫加強與澳洲等盟友和友好國家的關係，與美國、英國和澳洲等AUKUS安全夥伴在人工智能、網絡能力和量子技術方面進行合作。AUKUS協議被廣泛認為是對中國在該地區軍事力量提升的回應。