大陸限電措施已陸續獲得緩解，此前限電缺煤推升煤價激漲，山西的煤礦大亨煤老闆們從中大賺一筆，有的甚至每天進帳5千萬人民幣 （折合新台幣近2.2億），富到流水的煤老板今年已經富的沒感覺了。

《新浪財經》報導，許多人對山西煤老闆的印象，仍停留在一夜暴富的土豪、沒品味的暴發戶，終日無所事事於北京花天酒地，直到2010年煤炭改革，人們以為這些煤老闆都已經破產，但其實他們只是「低調富」而已。

踏足煤礦產業多年的李兵自畢業以來，就從事井下技術員，對煤炭系統極為熟悉，身邊就有十幾位煤老闆土豪，李兵自嘲和煤炭打了一輩子的交道，看著這些煤老闆10年前暴富，今年又再看著他們二次暴富，有的甚至每天進帳5千萬人民幣，直言「他們今年已經富的沒有感覺了」。

李兵提到身邊1位煤老闆王成，坐擁地煤礦大約60萬噸，1天可生產約2千噸，可生產的成本不超過300元，每天的淨收入為200萬人民幣，1個月就是6000萬人民幣，李兵補充，「這種規模，王成在山西只能算小型煤老闆，在真正的煤老闆面前不算什麼」。

報導稱，在山西的煤礦規模，主要以150萬噸至500萬噸為主，60萬噸是最小的，最大的是2000萬噸以上的露天礦；李兵表示自己身邊另1位煤老闆，每天可產5萬噸煤，生產成本僅260元，以一噸1500元計算，一天淨收入就高達上千萬。