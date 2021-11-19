元宇宙概念發燒，精品品牌亦積極部署該虛擬世界。摩根士丹利預估，2030年奢侈品在元宇宙的市場規模可望達到500億歐元（約570億美元）。

若以該預估數據為計算基準，這意味奢侈品產業營收到2030年還可再增加逾10％、息稅前利潤（EBIT）將再增25％。

由史丹利（Edward Stanley）帶領的摩根士丹利團隊指出，Roblox的遊戲玩家，有高達五分之一會每天更換他們的角色造型，他們說在「虛擬經驗中，形象就是一切」。

法國開雲集團旗下的Balenciaga（巴黎世家）也自9月起在《要塞英雄》遊戲以1千元V幣、約等於8美元，銷售「皮膚」，即虛擬人偶的外觀。也是開雲集團旗下的Gucci（古馳），則是在Roblox以35萬Robux、約為4100美元銷售Dionysus手提包數位版，遠超出它在實際世界的售價3400美元。

另外奢侈品在非同質化代幣（NFT）的商機也不容小覷。Dolce & Gabbana以570萬美元賣出9個NFT。摩根士丹利認為，這凸顯了虛擬與混和奢侈品的龐大潛力。

該投行指出，到2030年奢侈品的數位/混和收藏品市場在3千億美元NFT市場中將占有250億美元規模。

然而分析師關注的是，這些在虛擬世界賺取的營收，將有多少流往企業的獲利。在該世界裏，單位生產與流通成本都相當低。舉例而言，NFT平台OpenSea的抽成比例約為2.5％，遠低於阿里巴巴、TMall或Farfetch平台的15％到40％之間。

另外還有部分合約允許NFT創造者可在每次作品轉售時，能獲取一定比例作為佣金，不像在現實世界中，只限於首次出售才能得到佣金。

摩根士丹利還認為，出售成衣、皮革品與鞋子等的軟性奢侈品業者，比起專門銷售珠寶與鐘表等硬性奢侈品廠商，更能從虛擬需求中獲利。