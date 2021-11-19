台南市通過農村再生計畫社區共97個，為六都第一，19日下午邀33個社區至後壁舉辦成果展示。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市通過農村再生計畫社區共97個，為六都第一，19日下午邀33個社區至後壁舉辦成果展示。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市通過農村再生計畫社區共97個，為六都第一，農業局19日下午在後壁區無米樂社區菁寮老街舉辦農村再生成果展，讓民眾透過逛市集方式來了解農村，並提供社區宣傳在地優良農產與體驗遊程的機會，期望達到良好的成果展示及交流效果。

台南市長黃偉哲表示，近年來市府農業局、農委會水土保持局在農村再生政策持續合作，以農村社區為單位，希望透過培育計畫、農村再生計畫、年度農村再生執行計畫等方式，培育農村社區居民推動農村再生，台南農村在生活、生產、生態及環境上已有大幅改進。

後壁區頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，農業局對農村再生的輔導協助很多元，頂長社區就以在地特色打面宋江陣設立景觀公園，採訪耆老出版宋江陣文化書籍，保留傳統之餘也能創新應用，社區的阿嬤還把古早味碗糕變成熱門美食。

南化區北寮社區也帶著柳丁、百香果、芭樂、菜頭粿、木瓜粽等特色農產品來參加市集，北寮社區發展協會執行長林金倉表示，主要是來觀摩其他社區的攤位擺設與創意商品，希望能為社區發展帶來更多創意。

農業局長李建裕表示，本次市集重點為展現台南市社區農村再生計畫的執行之成果，市集設有25個攤位，共計33個社區，展示內容包含培根課程綠色照顧綠療育成果、產業包裝行銷規畫設計成果、社區小旅行遊程推薦、社區餐桌美學展示、社區生態保育調查成果、社區傳統文化藝陣及工藝等。