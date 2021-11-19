中國文化和旅遊部周四（18日）發布《演出經紀人員管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見的公告。徵求意見稿指出，中國國家對演出經紀人員實行職業資格認定制度。演出經紀人員不得同時在兩個以上單位從業，不得為演員假唱、假演奏提供條件等，這意味著以後明星在大陸可能無法再「對嘴」演出。

徵求意見稿指出，國家對演出經紀人員實行職業資格認定制度。在中華人民共和國境內從事演出經紀活動的人員，應當通過演出經紀人員資格認定考試，取得演出經紀人員資格證，持證上崗。國家實行全國統一的演出經紀人員資格認定考試制度，原則上每年舉行一次。演出經紀人員資格證由文化和旅遊部核發，全國統一樣式，統一編號。

徵求意見稿要求，演出經紀人員不得有下列行為，包括同時在兩個以上單位從業；出租、出借演出經紀人員資格證；隱瞞、偽造與演出經紀業務有關的重要事項；對演出活動進行虛假宣傳；為演員假唱、假演奏提供條件；其他擾亂演出市場秩序的行為。