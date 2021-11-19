台灣上市櫃公司協會在台中舉辦「東方領袖講座」暨「中台灣社團聯合會」幹部就職典禮，與會貴寶與行政院副院長沈榮津合影。（馮惠宜攝）

台灣上市櫃公司協會11月19日在台中舉辦「東方領袖講座」暨「中台灣社團聯合會」幹部就職典禮，邀請行政院副院長沈榮津以「2021台灣產業發展的機遇與前瞻未來」進行專題演講，並由沈榮津親自為「中台灣社團聯合會」幹部頒發聘書。

這場「東方領袖講座」由台灣上市櫃公司協會與台灣區電機電子工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、中台灣社團聯合會共同舉辦；現場約300位上市櫃企業主及社團負責人與會，前交通部長林佳龍、外貿協會董事長黃志芳也都到場致意。

沈榮津獲邀擔任主講人，他強調，全球發展減碳、綠色產業已是趨勢，未來綠色供應鏈一定會被要求，政府在國家能源政策也力求朝綠電發展，現在台灣種電、太陽光電已達7百萬千瓦，是7台核能機組的容量，到2025年要種電到20億千瓦，就是核能機組20台的容量；在離岸風電目前種電有50萬千瓦，是台中火力廠10部機組裝置容量，等於是一座台中火力發電廠，這些政府都在積極處理中。

出席貴賓還包括：台灣上市櫃公司協會理事長暨友嘉集團總裁朱志洋、台灣上市櫃公司協會副理事長暨大聯大集團董事長黃偉祥、佳世達集團董事長陳其宏、巨大集團董事長杜琇珍、台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、中菁會會長黃文章、中台灣社團聯合會會長洪文照等。

台灣上市櫃公司協會攜手全國各地社團負責人以共享資源、拓展人脈、提升視野為目標，舉辦「社團負責人研討會」，協會創辦人施明豪說：至2021年12月已舉辦五期研討會，約有200位理事長參加。此社團負責人平台分為：中台灣社團聯合會、南台灣社團聯合會。

會中也由沈榮津親自頒發「中台灣社團聯合會」幹部聘書，授證名單包括：中台灣社團聯合會榮譽會長：國立中興大學校長薛富盛、中台灣社團聯合會長：關中集團董事長洪文照、社團負責人研討會第二期榮譽會長：世界華人工商婦女企管協會總會長施郭鳳珠、社團負責人研討會第二期第一屆會長：雲朗集團兆品酒店台中董事長林俊煌、社團負責人研討會第二期第二屆會長：台灣林氏宗親總會理事長林森、社團負責人研討會第四期榮譽會長：前台灣海基會副董事長兼秘書長高孔廉及誠品聯合會計師事務所創辦人黃鴻隆、社團負責人研討會第四期會長：福貞集團董事長李榮福。