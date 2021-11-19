騎士重機環島插C300慘死 身分曝光 駕駛還原經過

王姓男大生18日騎重機環島時，於台一線屏東枋山段撞上賓士，經送醫仍不治。警方19日報警檢察官驗屍，王父與王男的同行車友低調抵達殯儀館，到場時不發一語，臉上難忍哀痛神情。

回顧此起案件，18日下午2時許，屏東縣枋山鄉台一線南下454.9公里處，一名洪姓駕駛自南下道路旁停車場駛出，意外撞上直行的王姓男騎士，撞擊力道極大，男騎士直接連人帶車插入賓士車，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治，但詳細車禍原因警方仍在調查。

檢方今日會同法醫前往殯儀官相驗，發現騎士的內臟幾乎全碎，且頭部受到重擊，此外，王男的父親與王男同行的車友均低調到場，面對媒體提問全都不發一語，難掩哀傷情緒。

因此起車禍受到社會強烈關注，枋寮警分局、公路總局等人員19日到枋山鄉海豚灣7-11前進行車禍現場會勘，期間會勘人員發現，該路段除有2家超商及1家休息站外，南北雙向也都設有停車場，加上中央分隔島約相距50公尺處就有迴轉路缺口，這雖方便往來車輛行駛、但也造成行車安全的隱憂。

會勘人員指出，該起車禍就是在其中一個迴轉路缺口發生的，因此為杜絕再有車輛在穿越道路時發生嚴重交通事故，決定暫時封閉該肇事迴轉路口，目前為期3個月，之後再視情況調整，此外，該路段速限也從原訂的70公里調降為50公里，並將加裝測速照相機，以取締超速車輛、避免再發生事故。