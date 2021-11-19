元大金控公告，經19日董事會決議通過申請發行無擔保普通公司債，此次發行總額的上限為100億元整，並視市場狀況一次或分次發行。

元大金規劃，發行期間以不超過十年為原則。發行利率方面，若採固定利率發行，票面利率以不超過年息1.2％為原則；若採浮動利率發行，發行時利率以不超過年息1.2％為原則，發行後則依據浮動利率公式決定。

元大金指出，此次規劃為充實營運資金，或支應業務規模擴展之中長期資金需求，或支應未來併購資金需求，或轉投資子公司，或償還到期之公司債，或因償還前揭事項所先行借入(發行)之銀行借款(商業本票)。

元大金表示，本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。本次公司債之發行條件等相關事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理之。