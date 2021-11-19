證交所統計，台股加權指數本周漲幅1.71％，周K線連七紅，周量逼近2兆元，連五周增加，且是近16周來新高。另累計今年來至11月19日共215個交易日，集中市場成交值86.62兆元，日均值4028.84億元，股票成交量周轉率為187.29％。

證交所統計，11月19日台股收在17818點，周漲300點，漲幅1.71％，寶島股價指數收盤站上2萬點，為20360點，周漲371.89點，漲幅1.86％；本周產業漲幅以光電類指數上漲4.5％為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌5.02％最大。

此外，至11月19日止，台股總市值為54.85兆元，周增近兆元，達9357億元，增幅約1.74％。

另統計本周集中交易市場總成交值為1.97兆元，全體上市股票成交值1.91兆元，股票成交量周轉率為4.25％。

本周成交值前三高產業為：半導體類6993.03億元，占全體上市股票成交值36.69％；航運類2966.99億元，占比15.57％；電子零組件類1766.41億元，占比9.27％；成交量週轉率前三高產業為：航運類21.05％、光電類10.7％、電子零組件類7.73％。