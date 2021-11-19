金融機構信用評等如果被調降，直接影響資本調度、發債成本。金融機構會不會被降評，和COVID-19疫苗接種情況有所關聯？答案是肯定的。

惠譽國際評等19日出爐2021Q4 亞太主權評等總體檢，由於亞太區2021年疫情大爆發，落後於美國的經濟復甦，2022年才會開始經濟復甦，部份經濟體在「疫苗接種高成效」下，主權評等更為穩定，惠譽點名台灣和中國大陸，台灣的主權評等還在今（2021）年上調至AA-，久違多年的好消息。由於政府主權評等上調，一票公股行庫、國營事業的信用評等雨露均霑，疫情期間金融機構信評的耐震度大大提高，沒有發生2009年全球金融海嘯期間的大舉被調降的痛楚。

惠譽國際信評指出，21世紀已發生兩次全球大型危機：2009年全球金融海嘯，2019年新冠疫情，兩者對全球金融機構的信用評級，帶來的影響極為不同，疫情期間（2020年1月～2021年3月），統計全球金融機構的信用評級級距，平均下降0.15個等級；而全球金融海嘯自前緣算起的衝擊期間（2007年7 月至2009年7月）平均下降了0.84個等級，顯然世紀第一次危機令世人震憾，事後進行了許多系統重建工程，也能在第二次危機的疫情爆發初始，各國政府即快速出手，成為各金融機構得以耐震、抗震的主因。

自2020年6月至今，許多發達市場迅速接種疫苗、放鬆封鎖措施以及總體經濟復甦，疫情大流行的壓力得以消退，惠譽認為，全球金融機構的負面評級展望、被列入觀察名單的數量得以緩步下降。惠譽分析師指出，絕大多數金融機構的信用評級在2020年保持不變，近期的信用風險很大程度上由政府對經濟體和借款人的支持所抵消，即政府紓困企業的作法緩解了金融機構的連帶壞帳風險。加上部份司法管轄區的監管寬容，也有助於債務發行人在最不確定的時期，得以有效運作。