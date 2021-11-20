台股今天挑戰萬八闖關失敗，本土法人站在賣方，外資則持續加碼台股，買超新台幣80.35億元，回補晶圓雙雄台積電及聯電，並加碼華航及長榮航；調節近來強勢的金融族群。

台股今天跌23.06點，收在17818.31點，成交值新台幣3971.65億元。

三大法人呈土洋對作，外資及陸資買超80.35億元，自營商賣超2.77億元，投信賣超9.87億元，合計三大法人買超67.71億元。

外資今天大舉買超聯電逾8萬張居冠，台積電也超過1萬張排第6。買超第2名為大同，達4.4萬張；另外持續看好航空雙雄，昨天小調節後，今天分別買超華航2.6張、長榮航1.7萬張，分居3、4名。

外資買超前10名個股還有群創1.1萬張、華邦電7680張、和鑫7236張、欣興6933張、緯創6796張。

今天外資賣超第1名為中鋼，賣超2.1萬張，已連續6天調節中鋼，使得中鋼股價近來弱勢，回測年線32.15元支撐。金融股是今天外資主要調節族群，賣超前10名占4檔，台新金1.5萬張、富邦金1.4萬張分居2、3名。

賣超第4名至10名分別為長榮、華通、台企銀、彩晶、陽明、國泰金及仁寶。（編輯：楊蘭軒）1101119