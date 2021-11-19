斯巴克首度公開專屬台灣的廁神，Kirei（日語漂亮）綺麗女神和Pika（日語乾淨）浣熊，作為公益論壇代言人。（陳淑娥攝）

今天是「世界廁所日」，台鐵攜手斯巴克19日在台中日南車站舉行「世界廁所日第三屆公益論壇」，台鐵期待論壇交流能協助台鐵局改善廁所環境，落實「台鐵用心、旅客安心」目標。斯巴克則首度公開專屬台灣的廁神，Kirei（日語漂亮）綺麗女神和Pika（日語乾淨）浣熊，作為公益論壇代言人。

由斯巴克主辦的「世界廁所日第三屆公益論壇」今於日南車站盛大舉行，包括台鐵局主任秘書顏文忠、台中運務段段長蘇鎮霖、全國建築師公會理事長劉國隆、台灣衛浴文化協會理事長黃世孟、斯巴克集團董事長林錦堂皆出席盛會，日本廁所診斷士Amenity山戶神孝社長都全程視訊參與。

台鐵表示，台鐵落實在各場站及列車全面消毒，除每日至少1次對站體設施進行全面消毒工作外，各車站一般消毒（對旅客密集接觸區域及設備、廁所等進行擦拭）次數均予以加倍提升，且尖峰時段將派員常駐加強消毒。有關列車清潔消毒，每日至少清潔消毒1次，每月4次進行全面深化消毒車廂，如有疑似患者搭乘之列車將立即下線並全面消毒。

台中運務段段長蘇鎮霖指出，「日南車站」是海線沿線尚存的五座日式木造車站之一，牛眼窗、碰風為期建築特色，有「海線五寶」美名，2002年被劃定為市定古蹟，成為郵輪式列車必訪勝地，也常有劇組借景拍攝，非常有「日本味」，世界廁所日論壇在此舉辦別具意義。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，廁所學問大，魔鬼藏在細節裡，不單是裝修新廁所、定時清潔打掃就不會「臭」，甚至通風排風口位置、埋藏在廁內的管線，以及糞管多年累積未清等都會造成廁所髒臭，所以必須要用科學方法，揪出問題點，也能兼顧環保。

台灣衛浴文化協會理事長黃世孟指出，順應人性與文化習性，公廁設計唯一的不變就是「變」，以日南車站來說，日南車站的公共廁所，大便器已經不是橫坑形式，已轉型為蹲式、座式馬桶便器，樂觀其成幾年後的公廁甚至可能全是座式免治馬桶、標配通風烘乾、自動掀馬桶蓋功能，讓民眾更便利。

藉由世界廁所日，斯巴克特地在日式車站，引介日本廁神文化。林錦堂說，日本人強調自然崇拜，相信廁所也有神明，而廁神會維護廁所乾淨，廁所乾淨了，人的身心靈也會淨化，贏得廁神庇佑。

斯巴克並首度公開專屬台灣的廁神，Kirei（日語漂亮）綺麗女神和Pika（日語乾淨）浣熊，作為每屆公益論壇代言人。台鐵期待世界廁所日論壇交流能協助台鐵局改善廁所環境，落實「台鐵用心、旅客安心」目標，共創臺灣廁所新紀元，一同守護國人健康。