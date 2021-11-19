民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷隔空交戰數日，施明德向謝長廷「叫陣」趕快提告，謝長廷今天在臉書表示已經提告。施明德受訪表示，期待20年，他終於提告，期待法院能把「美麗島義務辯護律師團」到底那些人不具備「特殊身分」及民進黨的創黨兩個歷史公案真相攤開。

施明德說，他從未神化蔣經國，他本來就是希望這一切由法院來處理，「我現在才發現，有一個人比蔣經國還厲害，我沒有把蔣經國神化，但有一個人一出手就把蔣經國嚇跑了」。

他諷刺，「這個人為何以前不出來救台灣，還讓那麼多人被殺，1987年才要跑出來，為什麼不叫宋七力也趕快出來，太了不起、太偉大了」。

施明德表示，謝長廷8、9天以前早該提告了，他等了20年，現在終於可以把這兩個歷史公案趕緊解決掉，到法院把所有證據都攤開來，

提到創黨，施明德也反問謝長廷，為何在許信良在美國成立「台灣民主黨」要遷黨回台後那麼久才要創黨，讓那麼多台灣人無辜受害。