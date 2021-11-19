高雄日前出現「球棒私刑團」，2名男子被棍棒毒打痛倒在地，還有人被電擊棒攻擊，事後警方帶回8人偵辦。初步了解，被打的蘇及趙男是泰達幣仲介商，媒合2名幣商交易，但事後其中一名楊姓幣商付了錢卻沒收到泰達幣，才找人討回這筆錢。

這起衝突發生在9日，38歲的蘇姓與34歲的趙姓2名男子是泰達幣仲介商，從網路得知楊姓幣商要買泰達幣，因此媒合綽號「太陽」幣商進行交易，坦妥後趙跟蘇男就到台中，楊姓幣商也付了260萬，但事後楊男發現並沒有拿到泰達幣，因此才請許姓友人找人去拿回這筆錢。

因此一群人5輛車就衝到高雄攔下蘇男，甚至還拍下影片，一群人圍在已經痛倒在地的蘇姓男子旁，他眼睛被口罩蒙住，渾身是傷倒地不起，他躺在地板上苦苦哀求，甚至大喊：「大哥抱歉！」，隔天趙男被抓到後，同樣也是被一陣毒打伺候，甚至還被電擊棒攻擊，最後找人將260萬元現金送達，這群人拿錢走人。

事發後，被毆的2人卻都沒有報警，警方展開偵查，找到被打傷的蘇、趙兩人，對於衝突原因他們卻僅說是「私事」，不願多說明。警方掌握5車涉案後，並循線帶回8名嫌犯。其中一位就是楊姓幣商以及借他車的林男，以及許姓友人，另外還有在案發現場5名嫌犯。不過，真正衝突為何，警方還要查，將朝恐嚇、妨害秩序、妨害自由、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。