打完兩劑高端疫苗，仍無法入境美國等其他國家，中央疫情指揮中心只好開放混打國際認證疫苗，解決民眾窘境。中華民國防疫學會理事長王任賢批評「把高端當水」，指揮官陳時中反問「要不然要怎樣？就讓他拿證明到美國再被趕回來？」藥師林士峰訝異表示，一個國家級的政策在實施前，就已有人提出質疑，施打未經國際認證疫苗，恐有無法出國的風險，結果指揮官仍一意孤行。

針對開放高端疫苗混打，陳時中18日在記者會中強調，政府是要幫人民解決相關問題，也知道多的劑量或是不同的都有可能的風險在，跟打混打的情況是一樣的，所以他也提醒，混打疫苗還是有增加風險的可能性。

藥師林士峰19日在臉書貼文表示，他其實很訝異，一個國家級的政策在實施前，就已經有人提出質疑，貿然開放國人施打未經國際認證疫苗，有無法出國的風險，結果我們的指揮官一意孤行，硬是要開放高端疫苗讓國人施打。

林士峰指出，疫苗打進去人體內覆水難收，而國人的出國需求，也是必須滿足。但是政府享受權力之時，竟然連基本的政治責任都不需要負責嗎？連混打的風險，都還要民眾自負責任。另外，開放不被世界多數國家認可的疫苗讓國人施打，對臺灣生技的形象，已經重重的傷害，難道政府沒有人需要為這個錯誤政策負責嗎？