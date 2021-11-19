新北國王籃球隊2021-22賽季年度季票將在23日全面於ibon售票系統正式開賣！一共分為5種票種，每個票種都搭配相對的超值「皇家大禮」，而在12月18、19日的開幕周，也將亮相全新的球場地板塗裝。

年度季票票種一共分為VIP場邊席2排不同價位的「皇家寶座席」、1樓A區「城堡皇宮席」、1樓籃筐B區「城堡攻防席」以及2樓C區的「城堡高塔席」。季票將在23日中午12點ibon售票系統網站及全台ibon機台同步限時販售，到28日晚間23點59分截止。

其中最豪華的「皇家寶座席」讓球迷能夠在第一線，與國王禁衛軍一同守護城堡外，還能夠將一系列皇家大禮帶回家，包含VIP通行證、國王主題紀念套票、國王夾克外套、專屬客製化球衣、國王隊T-Shirt、帽T、獲得NBA板凳區等級座椅！

12月18、19日迎接隊史首次開幕周，新北國王邀請球迷一同參與這場皇家盛宴。另外，當周也將釋出全新球場地板塗裝，相關新北國王主場活動，請球迷持續關注新北國王官方粉絲團。