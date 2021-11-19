由台灣區製茶工業同業公會、社團法人台灣咖啡協會及展昭國際等共同主辦，2021年度台灣飲食系列展19日開幕，茶、酒、咖啡、食品設備4展聯合登場，總計超過650家廠商、1600個攤位參與，一早就擠進了許多民眾，把場內場外擠得水泄不通。 據國際咖啡組織(ICO)調查資料顯示，台灣咖啡市場年產值約800億元左右，若是以每年消費杯數來看，日本、南韓有353杯及370杯，台灣人均咖啡每年消費杯數約204杯，因此主辦單位特地舉辦咖啡大賽，參賽者一出場就有許多粉絲前往捧場及觀賽。 「2021台灣國際茶、酒、咖啡展」，於南港展覽館一館一樓、四樓展出，中美洲館位於展館4樓。相關「中美洲館」精彩活動最新資訊，可至中美洲經貿辦事處粉絲團 (https：／／www.facebook.com／CATOTW)查詢
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