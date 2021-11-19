台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、張耀中、黃守達，19日質詢關切綠建築，住宅類綠建築推動效果有限，台中連續兩年六都倒數第二，根據財團法人台灣建築中心統計，台中市2019-2020年，僅22棟民間企業通過住宅類綠建築，台北125間、新北176間，台中有相當大的進步空間。

謝志忠表示，今年十一月剛剛落幕的聯合國第26屆聯合國氣候變遷大會，通過了「格拉斯哥氣候協議」，內容除控制全球氣溫升高幅度在1.5攝氏度以內，更重要的是減少煤炭使用、減少森林砍伐、敲定碳市場規則等共識，達到節能減碳的效益。

根據內政部統計，我國建築產業能源消耗占全國總耗能28.3％，「綠建築分級評估制度」，參考英美建置綠建築九個評估指標，包含基地保水、節能減碳、汙水垃圾改善等標準，台中於2016年訂定《台中市建築物取得綠建築標章實施辦法》。

謝志忠說，雖然市府曾宣稱推動宜居城市，2019年制定《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，針對綠化植栽作鼓勵，城市綠美化當然支持鼓勵；政策與「綠建築」仍有差異。綠建築審核嚴格，指標涵蓋環保建材挑選、節能及處理汙染系統設計等項目。

張玉嬿說，台中房子越蓋越多，如果能打造更多綠建築，有益都市空氣淨化及舒緩都市造成的熱島效應，可讓公有建物來領軍，再自然形成綠建築產業的環境，要求太平區聯合行政中心的興建工程應該妥善規劃前瞻性的綠建築，至少要通過銀標章。

王立任表示，從2019年推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》至今只有一件案子完工，但光是到目前就已經核准70件案子，相信未來會有大量的案子陸續完工，都發局應該提前建立對該辦法的抽查機制，確認建築物的綠化植栽不是只是為了申請回饋金而暫時擺上去的。

謝志忠、張玉嬿、王立任、張耀中、黃守達五名議員共同呼籲，呼應聯合國格拉斯哥氣候協議，要求市府全力推動綠建築，擬定獎勵措施、加強宣導，降低熱島效應、提升居住品質，落實花園城市精神，打造真正的宜居城市！

都發局長黃文彬表示，都發局訂有「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，不僅讓城市景觀更好、綠美化都市環境，盼達到降溫、環保、永續、節能之效；今年推動宜居城市規劃，不僅是單體建築，整體也一併納入考量，盼為台中帶來不同的都市景觀與城市發展。

市府推動綠建築不遺餘力，為增加台中市建築物取得綠建築標章比例，除訂定特定地區及一定規模以上的建築物應取得綠建築標章，也於辦理建築物都審及預審審查時，就建築物的綠建築、綠化加強審核。

此外，都市計畫細部計畫、都市更新建築容積獎勵辦法及危老建築物的審查內，建築物取得綠建築標章者，給予一定容積獎勵，作為推動綠建築的誘因；更為加強後續建築設計的綠建築管理，辦理綠建築的抽查，於建築物取得執照後，委託公會進行檢核，該執照內綠建築設計是否符合規定。

都發局指出，依內政部建築研究所去年研究報告，台中市已取得候選綠建築證書及綠建築標章共385件，居全台第4名。

都發局加強建築物的垂直綠化，減緩都市熱島效應及改善空氣品質，2019年3月底訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，鼓勵建築物設置的垂直綠化設施、複層式露台等免計容積計算等一系列降溫減碳政策，發布實施至今年11月1日止，創造1.4座文心森林公園的固碳量，公私協力型塑城市花園及綠意優質宜居都市。