統一獅隊18日雖然輸球，但靠著味全龍擊敗中信兄弟，奪下隊史第15座季冠軍，賽後獅隊全隊來到左外野，在倒數聲中迎接橘色彩帶，陳傑憲看到外野滿滿球迷，想到日前剛病逝的父親陳建彰，情緒湧現在受訪時留下男兒淚。

在陳傑憲的球員生涯中，家人到場看球的機會不多，進職棒後也只有幾次在澄清湖比賽有到場，但每次家人來看時自己表現都不理想，「雖然說這幾年拿了幾個獎項讓他（陳建彰）很驕傲，但我最想要的是能跟正常人一樣，能在家人面前，讓他們見證好的時候，因為去年下半季冠軍、總冠軍賽他們都沒來，讓我有很多遺憾。」

父親陳建彰過去是基層棒球教練，也是陳傑憲棒球路上很重要的一人，當初要從台電正式員工的舒適圈跳出來挑戰職棒，父親是很大的推手，「當初因為要不要選秀跟我爸爭吵了半年之久，還跟他講過很重的話，我說：『從小到大都是你在幫我安排事情，長大了我要去自己選擇，那年關係也不太好。』」

但一年後陳傑憲決定投入選秀，父親還叮嚀他要考慮清楚，投入職棒後，陳傑憲的表現成為父親的驕傲，他的簽名球也變成父親的公關品，還開玩笑說言行舉止必須要穩重一點，因為兒子是職棒球星。

父親病逝前2天，家人一起吃飯時，陳建彰還大讚陳傑憲「能像我兒子這樣打球已經沒幾個了，是小朋友的榜樣」，陳傑憲說：「這是他第一次這樣稱讚我。」

陳傑憲在10月中碰上腰傷來襲，父親陳建彰也在那時病逝，遭遇傷痛、父喪雙重打擊，而在球隊奪下台灣大賽門票後，也讓他想起在天上的父親，讓他忍不住感到遺憾而淚崩。

而父親臨終前的最後一次讚美深刻烙印在陳傑憲心中，「我其實有點刺一下、有點開心，這句話對我來說很重要。」雖然父親現在沒能再親眼看到他在球場上發光發亮，「但現在他應該每天都看得到了，每次上場都會帶著信念，好像他在身邊去比賽，這件事情也讓我成長很多。」