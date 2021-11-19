運動休閒產業領導品牌-大魯閣集團，因應營運規模擴張及業務拓展需求，正式啟動2022「未來之星」儲備店長全台招募會！大魯閣表示，只要是熱愛休閒產業，勇於挑戰自我，具備門市管理經驗二年以上，一經錄取，前六個月保障月薪四萬元，並提供培訓期間住宿及完整培訓計劃，藉由場館輪調、歷練各式專業職訓，成就下一個未來之星。

其中，位於台中東區的大魯閣新時代購物中心，將招募店長、賣場管理人員、儲備幹部等職缺，將於12/8-12/12進行初選；12/23進行決選。

大魯閣集團表示，隨著體驗經濟已成為全球實體通路面對消費習慣改變的最佳解方，集團在全台已設立13間「棒壘球打擊場」、4間「五星級保齡球運動館」、還有「全亞洲最頂尖的卡丁車場」及16間專屬親子的「遊戲愛樂園」，同時不斷以創新的商業模式積極開發新市場。

包括2020年推出IG熱門打卡景點「Roller186滑輪場」、2021年打造全台最大日式「福湯岩盤浴」，提供民眾釋放壓力、恢復元氣的好去處；2022年更將引進有「全球最美書店」之稱的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」。