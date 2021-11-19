2021年第十四屆TCSA台灣企業永續獎公布，裕隆日產汽車（2227）獲「台灣永續企業績優獎」及「企業永續報告獎-服務業銅獎」。

裕日車表示，TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，迄今已邁入第14年，旨在倡議企業社會責任理念、表揚企業善盡社會責任、提升台灣各界社會責任水準及永續議題之落實層面、鼓勵台灣各界全面性關注企業社會責任與永續議題，今年邀請556位志工評審與246位知名專家學者組成評審團，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業。裕日車以「追求顧客滿意、創造企業繁榮、貢獻社會福祉」三大經營理念，矢志成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」之標竿企業，並致力實踐企業社會責任及遵循全球相關永續規範，以符合環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，獲得台灣企業永續獎評審團肯定。

裕日車指出，公司恪守各項法遵議題，深化誠信經營之企業文化，對內戮力營造優質工作環境與人才發展制度，積極導入環境管理系統及節能減碳措施，持續提升車型環保節能表現，取得政府環保及能源標章與ISO14001之認證；對外致力教育、環境、弱勢團體等社會公益活動，實踐取之社會、用之社會理念，攜手協力廠商及供應體系，深耕人才發展、勞動人權、安全衛生、拒用衝突礦石等管理，共創綠色產業及永續發展之價值鏈體系，發揮共好利他精神。

裕日車指出，公司積極落實身為企業公民的責任，並獲得各界獎項肯定，近年陸續榮獲2021年亞洲最佳雇主獎、第18屆國家品牌玉山獎－傑出企業獎、2020年勞動部國家人才發展獎、2020年全球日產員工滿意度第一肯定，及連續四年（2017～2020年）獲天下企業公民獎，目前名列公司治理評鑑前6％～20％的上市櫃企業，取得2021康健雜誌CHR健康企業公民認證及2019體育署運動企業認證企業。