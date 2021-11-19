這波疫情催生眾多創業者，複合式的小型商用空間需求增多，對於SOHO族或中小型企業來說，可單獨亦可合併使用的小型商用空間，使用彈性增加，漸成為市場主流產品。豐邑機構台中東區「浩瀚湖濱城」預售案，針對SOHO族規劃了4米4複合式商業空間，吸引不少置產族搶先預約了解，今（19）日宣布正式對外開賣，每坪開價5字頭。

豐邑機構總經理邱崇（吉吉）表示，人口持續增加的台中市，除現有生活機能滿分外，亦有多項大型建設推動中，以台中市東區為例，興建中的三井LaLaport，加上現有的秀泰影城、大魯閣新時代購物中心，就有三大商圈加持，加上600億車站計畫、未來捷運藍線B20，放眼全台中，僅東區軌道經濟動能最多。

豐邑機構在台中東區的「浩瀚湖濱城」預售案，地點就位在「三井LaLaport」購物商場首排，規劃了四棟超高層住宅大樓，主打20多坪至50多坪、2-4房產品，目前16樓以下幾乎完銷，每坪成交價站上4字頭；同時規劃了一棟28層樓的SOHO商辦大樓，擁有4米4複合式商業空間，頗受置產客的青睞。

值得一提的是，由豐邑機構、海悅國際聯手舉辦的「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，經過初審、複審嚴格篩選後，今日從入圍的八名參賽者中，當場公布前三名最優秀的空間設計師，分別是廖薇亦-金獎、陳麗容-銀獎、郭紘瑋-銅獎，現場舉辦頒獎典禮。

邱崇（吉吉）表示，空間設計大賽以19坪、25坪4米4挑高格局為命題，廣邀室內設計的業界及團隊共襄盛舉、集思廣益，如何讓有限的室內空間，透過家具使用、格局調整等創意發想，發揮出最大的使用效率，同時透過該活動互相交流創意，加深世代對話，發掘具未來觀點的優秀設計人才。

「空間設計大賽」評審團隊實力堅強，除了豐邑機構總經理邱崇（吉吉）外，還邀請中國民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立，以及中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮。上述四人組成的評審團隊，以「創意表現」、「切題呈現」、「表達與美感」三大評分標準，以專業角度深入，對參賽作品進行評選。

今日活動場地選在台中豐邑MOXY酒店舉辦，由小提琴演奏開場，網紅孝英擔任頒獎典禮主持人。除邀請參賽者、評審團隊齊聚一堂，交流心得與設計理念；同時規劃作品展示區，陳列八位入圍者的優秀作品，讓現場的嘉賓對4米4挑高空間的嶄新詮釋，以及專業視角的創意構思。