美國紐約州承審法官今天暫禁「紐約時報」刊登若干有關保守派團體「真理計畫」的資料,紐時則稱這是罕見之舉,牴觸數十年來「憲法第一修正案」對言論與出版自由的保護。

路透社報導,韋斯切斯特郡(Westchester County)最高法院法官伍德(Charles Wood)的這項裁定,涉及由真理計畫(Project Veritas)委任律師撰寫並由紐約時報(New York Times)取得的備忘錄。

伍德安排23日開庭,以審酌效期較長的刊登禁令,以及紐時11月11日有關真理計畫新聞作風的報導中所提及「律師-委託人特權」(attorney-client privilege)的內容,是否應刪除。

紐時總編輯巴奎(Dean Baquet)透過電郵發表聲明說:「這項裁定違憲,設下了危險的判例。當法院命新聞業噤聲時,就辜負了公民的信任並損及公民知的權利,在『五角大廈文件』(Pentagon Papers)案的判決中,最高法院已表明此意。這項劃時代的判決禁止事先設限,以免妨礙有價值的新聞刊登。這個原則顯然適用於此,我們要求立即檢討這項裁定。」

五角大廈文件詳述越戰期間美軍在越南的軍事行動,當時主政的總統尼克森(Richard Nixon)政府要求紐時與「華盛頓郵報」(Washington Post)停止刊載這份機密檔案,不過1971年最高法院予以駁回。

記者爭取新聞自由委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)執行長布朗(Bruce Brown)表示,事先設限「可說是對新聞自由構成最嚴重的威脅之一」;並說,伍德若不撤回這項裁定,那麼上訴法院應予撤銷。

根據真理計畫呈交法院的訴狀,這個極端保守派的團體指稱,紐時11月11日的報導,「擺明心存報復,企圖傷害並為難對簿公堂的當事人」。