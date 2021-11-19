被封為「新疆四美」的女神迪麗熱巴，擁有360度零死角神顏，每次出席時尚活動或紅毯，造型總能一再驚豔大眾，近日她出席大陸ELLE風尚大典，穿著一襲粉色泡泡袖禮服的她，走上紅毯瞬間吸引所有人目光，連工作人員都看傻，直盯著的表情讓網友都笑翻。

迪麗熱巴18日出席ELLE風尚大典，未料紅毯突然取消，讓現場大亂，好在主辦方幾個小時後，緊急更換場地，才補辦了一個較小規模的紅毯，而迪麗熱巴穿著一身低胸泡泡禮服走出場，鎂光燈立刻閃個不停。

紅毯工作人員直盯著迪麗熱巴。(圖／翻攝自娛樂有飯微博)

2名工作人員看呆表情引熱議。(圖／翻攝自娛樂有飯微博)

平口低胸設計，讓迪麗熱巴胸前春光全洩，超亮車頭燈和深邃事業線一覽無遺，狀態好到沒話說，即使在媒體的鏡頭下依舊容光煥發、美艷動人，讓現場記者都忍不住頻誇「好美」。

而網友也發現有2位年輕的男性工作人員，看到迪麗熱巴似乎也被她美貌給驚呆，一直傻笑，眼神也緊跟她移動，讓網友都笑翻「誰不喜歡看美女呢」、「這不就是我看美女的表情嗎」、「那位帥哥的表情像極了我自己」。

迪麗熱巴紅毯造型總能驚豔大眾。(圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴因為裙擺太重，走路有點慢，她也和現場媒體不斷表達歉意，臉上始終保持笑容，聽到有人請她打個招呼，她也笑回抬不起來，但還是盡力舉起一點點，現場歡笑聲不斷，看得出她和媒體之間的相處非常融洽，讓網友也大讚「為什麼迪麗熱巴是頂流，這個視頻就是答案」、「可愛又有禮貌的迪麗熱巴誰會不愛」。