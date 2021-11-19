無人機證照夯，南台灣原本僅有高雄、嘉義兩地考場，位於台南市新市區的遠東科技大學向民航局申請通過成為無人機考場，19日正式啟用，台南玩家或工作有無人機證照需求者，現在考照可以省去舟車勞頓。

全台南地區唯一的無人機操作證遠東科大考場19日啟用，啟用當日並隨即舉行第一次術科考照，由「台灣無人機協會」理事長吳修廉、「中華無人系統應用發展協會」理事長周玉端擔任考官。

由於遠東科大是台南唯一無人機考場，對於無人機發展多所助益，因此台南市政府交通局也派出綜合規畫科科長莊惠忠前來加油打氣，期勉產官學一同推動無人機多元運用。

遠東科大校長王元仁表示，未來產業發展的重點除了電動車、電競還有就是遙控無人機。無人機在台灣農業的應用經過這兩三年的嘗試，技術已經成熟，對環境的保護和工作的效率來講都大大的提升。

遠東科大飛機修護系近年來也推動無人機學習課程及相關研究，從組裝到使用、維護到產業應用，一條鞭式教學使同學對於無人機有深入的了解，甚至在學期間已經有產業延聘學生。

此外，遠東科大利用高教深耕計畫推廣植保機的考照訓練，培育未來無人機農噴技術人才，目前已經有12位同學完成訓練，正在準備無人機的學科和術科考試，畢業後也能立即和產業接軌。遠東科大無人機考場啟用，學生可以原地考照，更大大增加學生的就業競爭力。