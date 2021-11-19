櫃買中心今（19）日下午召開第10屆第5次董事、監察人聯席會議，通過廣閎科技（6693）、晶呈科技（4768）及千附精密（6829）等三家公司股票上櫃申請案。

櫃買中心表示，19日董監事會還通過：櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」規章修正案。主要是強化投資人違約風險控管，增訂預收款券之相關規定，另配合公開發行股票公司股務處理準則之修正，修訂相關規定。