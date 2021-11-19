櫃買今日董事會通過廣閎科等3家上櫃案 20:592021/11/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日下午召開第10屆第5次董事、監察人聯席會議，通過廣閎科技（6693）、晶呈科技（4768）及千附精密（6829）等三家公司股票上櫃申請案。 櫃買中心表示，19日董監事會還通過：櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」規章修正案。主要是強化投資人違約風險控管，增訂預收款券之相關規定，另配合公開發行股票公司股務處理準則之修正，修訂相關規定。 新竹廠房土地 旭源加價另覓買主 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 #廣閎科 #千附精密 #晶呈科技 #櫃買中心 #相關規定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱銳光電18日申請登錄興櫃股票 13:392021/11/19 財經 僑光科大教學鏈結合產業 畢業前即就業 18:072021/11/19 寶島 中小股驚驚漲 櫃買指數突破前高 04:102021/11/19 證券．權證 晶圓雙雄坐鎮 金融傳產回檔 台股萬八關前卻步收黑23點 13:462021/11/19 財經 先變更地目再購入 北市二殯徵收民地增值80％ 遭質疑違背行政程序 13:062021/11/19 政治 跟騷法仍限「性或性別」相關 婦團：令人遺憾 14:552021/11/19 生活 車用市場旺 金鼎科技明年拚上櫃 股價「漲到熔斷」 13:002021/11/19 財經 台股均線多頭排列 基金：看好金融及半導體 16:012021/11/19 財經 《櫃買市場》凱銳光電申請上興櫃 12:502021/11/19 財經 連千毅赴黑道大老慶生宴 打卡驚見「本土資深男星」也在場 10:072021/11/19 娛樂 《台北股市》周線連7紅、外資站多方 有利續攻 15:402021/11/19 財經 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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