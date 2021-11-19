騎士重機環島插C300慘死 身分曝光 駕駛還原經過

家住澎湖的王姓男大生近日騎重機環島，卻在18日行經屏東枋山路段時，意外撞上賓士斷魂。男大生的友人透露，看到新聞時心都涼了一半，但也說王男私下個性溫和，不曉得為什麼他會突然加速，而發生這種憾事。

據了解，王姓男大生為澎湖人，為澎湖一間大學進修部四年級的學生，相當喜歡重型機車，臉書上也滿滿都是與愛車的合影，近日騎重機環島，不料卻在18日下午於屏東縣枋山鄉撞上一輛賓士，經送醫搶救仍宣告不治。

據《東森新聞》報導，男大生的友人說：「我看到新聞的時候心都涼了一半，那個就算救回來也凶多吉少」，友人透露，平時王男與車隊出遊時，都慢慢騎當尾車，若跟不到車就會放棄，因王男認為追車相當危險，所以不曉得為何王男這次會突然加速。

王男友人表示，王男個性溫和又有愛心，去年10月時才領養了一隻體型瘦弱的小貓咪，原因則是害怕貓咪因狀況不佳、無人願意照顧，便毅然決然擔起這條生命的重量，細心的帶去看獸醫，讓小貓逐漸恢復健康。