衛福部長陳時中（左3）及急診醫學會理事長、台北長庚副院長黃集仁（右3）出席台灣急診日活動。（台灣急診醫學會提供）

1994年11月胡勝川教授號召當時在急診服務的先進發起成立「中華民國急診醫學會」，開始擬定急診專科醫師的訓練課程及甄審方式，並積極推動急診醫學成為署定專科；1997年12月31日，衛福部公告「急診醫學科專科醫師甄審原則」，於1998年1月認定急診專科醫師為署定專科醫師，並成立「急診醫學科專科醫師甄審委員會」辦理專科考試，時至迄今台灣急診醫學已經邁入24個年頭。

一路來，急診人與台灣人民一起面對各種災難挑戰，持續堅守在搶救生命的第一線；急診醫護團隊積極參與台灣緊急醫療救護體系的建立、擔任台灣災難應變政策的專業幕僚、領導者與應變單位間的溝通協調者、成為急救教育的公衛推手與培訓者，協助建置各種災難應變能量；

台灣急診醫學會表示，我們持續精進急診醫療品質與病人安全，希望在每個困難的決策點成為急診病人信賴的健康守護者；急診人捍衛城市也走入偏鄉離島，希望台灣每個角落所有傷病患能夠公平的享有緊急救難醫療的權利。

有鑑於每年5月27日是歐洲的急診日Emergency Medicine Day，台灣急診醫學會約定每年11月19日成為台灣急診日，取自「E醫、要救」的寓意，代表急診醫療永不缺席，堅持伴隨台灣人民每一個需要緊急救援的時刻。

今年，第1屆的11月19日台灣急診日除了表揚優秀的急診同仁之外，更安排分享急診室裡少為人知的小故事，期待藉由台灣急診日，讓更多台灣民眾給予急診人更多的支持與鼓勵。