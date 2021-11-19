立法院長游錫堃今晚出席台灣北社20周年感恩餐會致詞表示，他致詞表示，台灣北社成立至今20年，台灣首度政黨輪替至今剛好也是20年。回憶起陳水扁先生剛當選總統時，當時處境非常困難，幸好有台灣北社的父老鄉親大力相挺，才得以促成政黨和平輪替及陳水扁先生連任。

他說，政黨輪替後朝小野大，許多政策難以推動，也幸虧當時在許多北社朋友支持下，才得以度過第一個風雨飄搖的四年。及至後來紅衫軍事件，北社朋友依然相挺。

他說，北社最近成功舉辦了許多活動，主要是紀念由蔣渭水先生成立的文協一百周年，文協可以說是台灣的啟蒙運動，對台灣民主及民族意識覺醒有很大的貢獻。陳儀政府時期，藉二二八事件迫害屠殺了不少台灣菁英，但當時本省外省人間的族群衝突、政府貪污和物價上漲都被歸結是二二八事件的眾多因素之一。

他說，但現在隨著史料愈來愈豐富，可以看出問題的徵結在於台灣人的民族自覺及民主追求。

他表示，從香港民主的沉淪及新疆種族滅絕事件，便可清楚認識中國政權的本質。因此，台灣人要自立自強，共同捍衛台灣的安全與自由。