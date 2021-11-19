前職業籃球員毛加恩過去曾在好友高以翔牽線下，打算在退役後朝演藝圈發展，不過在正式引退時仍繼續致力台灣籃壇，目前是PLG新北國王總經理；毛加恩和妻子Tiffany（羅雯）今年8月宣布懷上第二胎，豈料日前早產，在搶救5天還是失去僅6個月大的女兒，夫妻倆先後在社群哀悼，不捨喊「期待我們再相遇」。

毛加恩愛妻羅雯今（19）日晚間在臉書發長文，透露12日半夜突然劇烈宮縮，把先生叫醒直奔醫院，沒想到經過檢查後，發現胎盤已剝離，醫師說得馬上開刀把胎兒拿出來；羅雯心裡還在猶豫，「她太小了一定要現在出來嗎？」胎兒才6個月，但護理師表示再不拿出來胎兒就會沒有，她只好立刻答應。

當她再醒來時，看到的是先生握著自己的手，身體還沒恢復地情況下她只想知道女兒是否健康安好；不過，羅雯說自己清醒沒多久，就因為子癲癇症狀，出血的地方止不住，術後一度轉進加護病房觀察，「第一次感覺離死亡那麼近」，所幸整個過程平安度過。

豈料，16日先生生日當天卻收到醫院通知，女兒需要開刀，但因為氣胸所以只能先搶救，他們夫妻倆也只能不斷禱告，希望有奇蹟發生；經過20分鐘搶救，醫師卻無力回天，告訴他們「我們盡力了」，他們的女兒沒有好轉，兩人當場崩潰淚崩。

羅雯和毛加恩還是替短暫來到這世界的女兒取名「毛羽飛（Chloe）」，盼她能像天使的羽毛一樣飛翔在天堂，「有一天我們全家都會在那裡相見的，謝謝妳給了我6個月的美好回憶，我們天堂見，要等我們唷」，另外也謝謝女兒這五天來的努力，來當他們的女兒。

在羅雯公開早產女兒離開的消息，毛加恩也在IG用英文寫一篇長文，感謝女兒曾經來過，並對著在天上的她喊話，「希望我們能再相見」。