隨著大陸官方管控措施調整放軟，使市場擔憂情緒逐漸淡化，在監管壓力下降下，市場投資氣氛轉趨正面，搭上消費旺季列車、大陸經濟成長動能持續，短期經濟波動不改長期經濟成長趨勢，結構調整後的大陸體質將會更加健全，對陸股後市不看淡。投信法人指出，長線仍持續看好政策扶持的新能源、太陽能產業，及內需升級下的「共同富裕」大陸大消費新機會題材湧現。

華南永昌中國A股基金經理人蔡宗和表示，大陸官方喊出將大力發展新能源，除了給予水電、風電和太陽能裝機目標，也要求清潔能源動力交通工具比例要達到40％，展現發展綠色環境、碳達峰及碳中和的實際行動。在此政策帶動下，風力發電與太陽能等新能源相關產業可望不受景氣消息干擾而受惠，投資機會具新機遇。

蔡宗和分析，大陸挾著龐大人口及人均所得提升，內需市場消費動能持續增長，在當前共同富裕政策推動下，消費結構將改變，醫療、教育、房貸等壓力將下降，有利於消費總量的擴大，將帶動相關消費產業投資機會，尤其隨著原物料價格修正、預期往上空間有限，中下游成本壓力可望紓解，盈利預期改善，顯示此期間的內需題材加持，也增添陸股投資吸引力。

蔡宗和建議，投資人不妨趁陸股出現修正時，伺機分批布局或定期定額方式參與A股基金，掌握大陸經濟轉型和內需消費持續成長之商機，尤其看好新能源新機遇以及政策推動減排，電動車在大陸市場銷量持續擴大衍生出相關供應鏈的投資機會，加以年底消費旺季來臨，以及官方提出的共同富裕政策使消費結構改變，醫療、教育、房貸等壓力將下降，消費總量可望擴大，將帶動消費產業的新機會，尤其隨著原物料價格見頂回落，中下游成本壓力可望紓解，盈利預期改善，投資機會值得關注。