台灣人嗜喝手搖飲，但又擔心糖分太高，於是改喝市售的罐裝飲料，但這樣真的有比較好嗎？對此，營養師高敏敏指出，雖然現在很多民眾已經會看營養標示，但挑選飲料時，除了看熱量之外，「含糖量」也是一大陷阱，她特別列出超商人氣罐裝飲料，其中果汁汽水的含糖量最驚人，一瓶等於喝進14顆方糖！

高敏敏在臉書粉專PO文指出，一顆方糖約＝5克的糖＝20大卡，並列出9款超商人氣罐裝飲料，及其含糖量，其中含糖量最高的是含糖量70.8克的「果汁汽水」，大約是14顆方糖量；最低的則是看似健康的柳橙汁35.6克，等於7顆方糖量，換算差不多是手搖飲的7分糖。

1、果汁汽水（600ml）

含糖量：70.8g

約14顆方糖

2、汽水（600ml）

含糖量：67.8g

約14顆方糖

3、沙士（600ml）

含糖量：60.8g

約12顆方糖

4、西打（600ml）

含糖量：58.2g

約12顆方糖

5、果菜汁（580ml）

含糖量：48g

約10顆方糖

6、檸檬紅茶（535ml）

含糖量：46.6g

約9顆方糖

7、可樂（435ml）

含糖量：46.1g

約9顆方糖

8、奶茶（600ml）

含糖量：42g

約8顆方糖

9、 柳橙汁（450ml）

含糖量：35.6g

約7顆方糖

而衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10％，最好能降至5％。例如：若每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡（最好更低至100大卡)，大約是25至50克糖量＝控制在5顆方糖的概念。但上述列的9款人氣罐裝飲料，隨便一瓶都超過標準。

高敏敏提醒，喜歡茶類的人，要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低；喜歡奶茶類的人，則要注意體脂肪問題，有可能會有看起來不胖，但體脂肪高的情況；至於喜歡果汁類的人，有時常常忽略營養標示跟膳食纖維，甚至被酸酸的飲品給欺騙了，因為不少業者為了減少酸度 反而可能會加入更多糖。

另外，標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻也有著約48克的含糖量，所以建議水果能吃就不要喝果汁，除了可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感。

最後，高敏敏表示，如果真的戒不掉飲料，不妨以無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等代替，或是自己煮養身熱茶來喝。