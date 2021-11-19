台南市北門區錦湖里長陳國庸表示，錦湖里洋香瓜品質不輸日本哈密瓜。（劉秀芬攝）

台南市北門區錦湖里瓜農郭寶結的洋香瓜已經開始採收，分級出貨至行口、拍賣市場、宅配客戶。（劉秀芬攝）

台南市北門區錦湖里以栽種洋香瓜出名，去年因乾旱歉收，產量少了近5成，今年下半年9月起瓜苗種下後氣候雨水適宜，洋香瓜生長情況良好，較早栽種的農友已經開始收成上市，頂級品產地價每台斤有80至90元行情，甜度幾乎都可達18度以上。

台南市洋香瓜種植面積約1048公頃，為全台第一，北門區種植面積約100公頃，主要栽種地區在錦湖里。錦湖里靠近巴掌溪，屬鹽地土壤，因農友栽種技術成熟，洋香瓜風味濃郁、甜度爆表。

瓜農郭寶結說，今年第一批「香華」洋香瓜剛採收，甜度都有18度以上；錦湖里里長陳國庸說，錦湖里的洋香瓜吃了會有「回甘」的滋味，消費者吃了變熟客，行口、拍賣市場看到來自錦湖里的箱子搶著要，而且北門洋香瓜採隧道式種植，口感風味比設施溫室種植好，不怕其他縣市來比貨。

去年下半年乾旱缺雨，北門洋香瓜也受影響歉收。農委會主委陳吉仲今年1月間至錦湖里勘災後，為避免瓜農受極端氣候影響收成，交辦台南區農業改良場強化農民栽培管理能力，農改場與瓜農郭明佩合作洋香瓜節水灌溉、合理施肥、使用有益微生物菌示範田，19日舉行觀摩活動，參加農友踴躍。

農改場表示，北門區瓜農長期抽取地下水以「淹水」方式澆灌，不但土壤鈉含量高，遇到極端氣候，病蟲害不易防治，影響植株生育。農改場不但推廣滴灌裝置，也幫農友土壤作分析，提供施肥建議，農友也對微生物菌接種運用很有興趣，希望下一批瓜有機會試用，讓產量再增加。