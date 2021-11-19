台中第二選區立委補選，將在明年1月9日舉行。由國民黨前立委顏寬恒對上民進黨前立委林靜儀。有節目在中二選區進行街訪，詢問民眾「顏寬恒VS.林靜儀你比較傾向支持誰？」有人說支持顏寬恒，因他有在關心地方；也有人說，要看哪一個人為地方做比較多事，也是大家認同的，就會選那位。

根據政論節目《國民大會》針對「顏寬恒VS.林靜儀你比較傾向支持誰？」進行街訪，一位婦人說，「還不曉得」。有一位攤商則表示，「我是比較傾向於顏寬恒，因為本身我們之前有跟他接觸的時候，他對地方上就有在關心、有在服務啊。」一位婦女則表示，「這兩個比較下來，我比較喜歡他(顏寬恒)，不喜歡她(林靜儀)的講話跟作風。」

還有一位攤商表示，「支持林靜儀，也沒有什麼原因，就是想說換人做看看。」一位阿桑說：「那我選的話，我就會思考，看哪一個為地方做比較多事，大家認同的，這樣我就會選那位。」

看完街訪，新北市議員葉元之表示，林靜儀開反賄選小組記者會，簡直就是拿石頭砸自己的腳。因為她講選舉不要有奧步、不要有謠言，可是現在到底是誰在放謠言、是誰在出奧步，大家把顏寬恒抹成什麼樣子，說他家有10個廁所，人家只有4個套房加1個廁所，這不是奧步，什麼才是奧步。媒體人黃暐瀚則表示，林靜儀稱攤商不敢表態，但有些攤商喊完「林靜儀加油」，顏寬恒跟著來，攤商也衝出來，攤商要投給誰，你怎麼知道。