繼10月艦隊幾乎環日本一圈的「海上聯合巡航」後，中國大陸和俄羅斯19日再派出轟6和Tu-95戰略轟炸機，於日本海進行「聯合空中戰略巡航」；另外，同日還有9架中俄軍機進入南韓防空識別區（ADIZ），美國在東亞的兩個主要盟友都受到考驗。

日本防衛省統合幕僚監部表示，19日有2架中國大陸轟6戰略轟炸機先飛入日本海，與2架俄羅斯Tu-95戰略轟炸機會合後，穿越對馬海峽進入東海，並向西南方飛行，自沖繩和宮古島之間的宮古海峽短暫進入菲律賓海，於折返後在東海分道揚鑣，各自返回基地。日本航空自衛隊在此期間曾派戰機緊急起飛因應。

中國大陸官方表示，這是中俄兩軍的第3次聯合空中戰略巡弋，旨在進一步加強雙方戰略夥伴關係、提升聯合行動能力，並強調任務期間嚴格遵守國際法，未進入其他國家的領空。

另《產經新聞》報導，包含俄羅斯空中預警機、轟炸機、戰術戰機和中國大陸轟炸機在內的9架軍機，19日曾進入南韓防空識別區；雖然並未入侵領空，但南韓仍讓戰機升空監控，並派出空中加油機進行支援。

中俄10月曾派出由10艘軍艦組成的艦隊，在聯合巡弋中幾乎繞行日本本島一圈。當時日本防衛研究所主任研究官山添博史指出，中俄此舉是為牽制美國和日本，並認為未來還會持續出現類似的行動。