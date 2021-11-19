批黃士修言語暴力攻擊 蘇貞昌問朱立倫：還縱容這種人？

針對行政院長蘇貞昌評論重啟核四公投領銜人黃士修在電視說明會的表現，反問國民黨主席朱立倫「還要縱容此言語暴力的人嗎？」，國民黨發言人楊植斗說，蘇貞昌可能搞錯問題，為何不先檢視自己對台灣能源政策荒腔走板、導致缺電的縱容？蘇貞昌胡亂牽拖，難道未來連天氣不好都要怪國民黨？

重啟核四公投第二場電視說明會昨天登場，提案方代表黃士修嗆反方代表台電核能發電處長許永輝「你的身家安頓好了嗎？」，引發討論，行政院長蘇貞昌今痛斥黃士修語言暴力，並反問國民黨主席朱立倫，還要縱容此言語暴力的人嗎？

對此，國民黨發言人楊植斗指出，重啟核四公投電視意見發表會上，雙方互有攻防實屬正常，就像反方代表許永輝，現場雖然聲稱自己處理的是「試運轉測試報告」，而非「安檢報告」，但遭到網友丟出爆料影片，2014年的「核四安檢報告會議」上就是由許永輝進行報告，對於這種恐涉及說明會上說謊的行為，蔡政府及反方代表更義務向人民大眾說清楚，究竟實情為何？

楊植斗批評，蘇貞昌的行為像是見笑轉生氣，被公民團體戳破蔡政府能源政策的騙局，轉而遷怒國民黨，這實在是荒謬至極，四大公投中，無論愛護藻礁團體、核能流言終結者都是公民運動的一部分，蘇貞昌不應該製造政黨對立，迴避民意問題。