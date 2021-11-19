法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊19日指出，中國經濟放緩之際，整體債務仍然控制得宜，總體而言，中國經濟去槓桿正在取得成效，其中，企業和家庭部門的債務下降更加明顯，沒有和經濟放緩出現漣漪現象。不過，中國官方為了促進經濟增長，中央和地方的政府債務出現增加，這一點應多加注意。

該團隊指出，2021年第三季中國債務占GDP百分比，從第二季的266％下降至265％，雖然這樣的降幅表面上看來並不大，但考慮到第三季經濟放緩對分母效應造成的影響，這樣的降幅已經很大程度上反映了債務的縮減。

從債務構成來看，房屋貸款增長出現放緩，使得家庭負債占GDP比例小幅下降約0.5個百分點。法國外貿銀行指出，家庭負債的減少與政府對房地產市場的持續調控，加上恆大事件帶來的市場擔憂，這些現象都有一致性。中國政府近期宣佈擴大房產稅試點，也預示著房地產市場的長期結構性調整將得以延續。

此外，研究團隊指出，中國的企業負債占GDP比重也有所下降，剔除地方政府融資平台（LGFV）的債務之後，企業負債占GDP的比重從第二季的125.0％下降至第三季的122.3％。除了銀行貸款和公司債券發行量均有所下降，影子銀行的部分也持續減少，反映出政府嚴控金融風險的決心。

不過，在整體債務下降的背後，中央和地方政府的債務卻有所上升，二者占GDP的比重從二季的19.6％和25.2％分別上升到三季度的19.8％和25.9％。同樣，地方政府融資平台債務增長也出現加速，其占GDP比例從35.5％上升至?36.4％。這些跡象表明，政府正在增加財政支出以支持經濟。