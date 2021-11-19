A-Lin近來推出新單曲〈盡情旋轉〉，這首歌曲其實對A-Lin格外有意義，因為連繫起了她與媽媽、與女兒三代的情感。在10年前的專輯《我們會更好的》中，收錄了她的詞曲創作〈1828〉，是28歲的她寫自己18歲時對愛情的憧憬，當時的靈感就是源於A-Lin和母親的談話。

她今年邁入38歲，與女兒聊天時，發現女兒已成長為對愛情有疑惑和期待的青少女，也讓她回想起當年和媽媽促膝長談愛情的畫面，進而創作出〈盡情旋轉〉，創造了18、28、38的溫馨巧合，歌曲暗藏跨越十年和三個世代的182838女性密碼，是母親與女兒之間的連結。

〈盡情旋轉〉在音樂的呈現上，如同母親和女兒的對話，A-Lin的靈魂唱腔像是母親對孩子娓娓道出自己過往戀愛經驗，配上弦樂獨奏溫柔大方的傾吐，母女之間更加相互了解對方、扣住彼此心弦，歌曲中時鐘的滴答聲，象徵女人的智慧是經由時間累積。而歌詞則是母親在鼓勵女兒，面對愛情要勇敢嘗試，感到幸福就「盡情旋轉」，就算遇到錯的人，也要有瀟灑轉身的勇氣。