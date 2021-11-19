民進黨今晚在高雄綠營大票倉三民公園舉辦公投說明會宣講，吸引上千支持者到場參加。（石秀華攝）

行政院長蘇貞昌今19日在高屏奔波，除參加社會住宅開工以及高雄榮總屏東分院、生物科技園區的冷鏈倉儲新建工程外，晚間在高雄連趕2場民進黨「4個不同意，台灣更有力」公投說明會，蘇在高雄深綠大票倉三民公園最後壓軸上場時，已喊到燒聲，提及蔡英文總統任內的育兒津貼是有史以來最好的政策時，開玩笑說連他都想和太太再生一個，引起現場哄堂大笑。

蘇貞昌參加全國一場一場的宣講，所說內容大同小異，晚間8時30分抵達三民公園，一上台就先稱讚高雄市長陳其邁搶下台積電在高雄設廠的成績單，趣稱是陳其邁在當他的行政院副手時悄悄做好超前部署。

蘇貞昌細數任內政績從非洲豬瘟談起，指自己就任第1天，就到機場下令查大陸非洲豬瘟，所以台灣現在還有豬肉和香腸可吃，政府就是這樣照顧民眾；蘇說，新冠肺炎一發生，台灣是全世界第1個登機檢查從武漢來的班機，從口罩到疫苗，到任何一個關，都顧得好好的，所以台灣現在每天都加0，餐廳不用隔板，車上可以唱歌，都是蔡總統領導有方。

蘇貞昌並指，目前台灣已有2251萬人領到五倍券，笑稱「買票都沒有那麼厲害，哪有這種政府還拿錢出來分你」；蘇表示，台灣工資15年來新高，軍公教25年調薪創新高，執政黨從小顧到老，育兒津貼是有史以來最好，當場開自己開玩笑說，讓他也想和太太再生1個，引發現場民眾哄堂大笑附和起鬨，蘇看現場人反應熱烈，趕緊稱「這是我和太太的事，你們不能喊加油」。

蘇貞昌提及民進黨4個公投不同意，先打國民黨並非忠誠的反對黨，還丟水球、灑麵粉，拿可以吃的豬內臟阻止他在立院上台報告，是天理不容的行為，國民黨只剩一個亂字。

蘇指出，作為一個台灣人為了台灣安全及走入國際，讓台灣能加入CPTPP以及不重蹈3年前投票投到晚上開票到半夜的覆轍，呼籲在場支持者4個公投都要投不同意。