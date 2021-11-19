網路瘋傳，民進黨台中市黨部主委、市議員李天生於宮廟門口公投宣講時，直接教唆民眾「投同意票的不用去」，對此，國民黨文傳會副主委林家興抨擊，此舉嚴重誤導民眾與違背民主精神，難道如今執政的民進黨，不僅要收回自己曾經的政治神主牌，甚至還要加碼傷害台灣的民主基礎？

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑指出，李天生在公投宣講內容當中公然教唆現場民眾，如果遇到鄰居要去投同意票的，要「跟他拜託，投同意票的不用去」、「不同意的才要去投票」，誤導基層民眾以為只有不同意的才需要去投票，或者因人情因素而改變心意不投票。

劉昱佑認為，此舉嚴重妨礙人民受憲法保障的表意自由，在宮廟門口都敢教索支持者欺騙選民，根本是蘇貞昌欺騙保生大帝的翻版。

劉昱佑痛批，公投是直接民主的展現，也是台灣人民受憲法保障的民主權利，民進黨不但動用國家機器、府院黨資源大撒幣宣傳公投相關的不實資訊，如今甚至使出這種無恥的選舉奧步限制人民自由、意圖影響公投結果，實在是令台灣民主蒙羞的最壞示範，必然激起更多人民站出還在公投當中投下同意票教訓鴨霸、傲慢的民進黨。