外媒《路透》昨日在推特上發文「更正」，聲稱其先前在推特中使用了一張「可能被解讀為冒犯」的配圖，現已將該配圖刪除。但這張有刻意污辱意味的配圖早已在網路上引爆中國網友憤怒。陸媒評論稱，犯錯了更正圖就道個歉，如果是故意的，那就不是一般地噁心。

據《環球時報》報導，昨晚大陸微博@帝吧官微發佈了一則指責總部設於英國的國際媒體《路透》的文章。該微博寫道：「路透社暴露出嚴重的種族主義傾向！一邊說猴子試驗，一邊配個解放軍吸氧的圖，赤裸裸的種族歧視行為甚至讓評論區的讀者都憤怒了！這就是西方雙標媒體的本質吧。」

《環球時報》總編輯胡錫進轉發這則微博並評論稱：「路透社，如果是你們的小編搞錯了，就刪了道個歉吧。如果這是故意的，那你們真不是一般的噁心。」

報導說，引發大陸網民憤怒的原因源於《路透》在推特上的一則文章。該則推文稱：「獨家：一名在歐洲頂尖大學工作的中國教授與中國軍事實驗室合作，將猴子暴露在極端海拔條件下以研究它們的大腦並研發防止大腦損傷的新藥。」但是，這篇推文的配圖卻是一張截取自中國國防部網站的圖片，圖片上是數名駐守新疆的解放軍使用微壓氧氣艙，標題是「微壓氧艙落戶新疆軍區某邊防團天文點邊防連」，內文稱是當地解放軍官兵實施微壓氧保健計畫。

報導表示，共軍官兵實施微壓氧治療的圖片與猴子實驗放在一起，其編輯操作的意圖令人起疑，推特文章下的評論區也有很多人表示不理解。也有網友質疑《路透》推特帳號是否被駭客入侵。還有些網友則直接指責這種行為「太無恥了」、「種族歧視」、「你們的認知系統有什麼問題嗎？這是種族主義」。而在大陸微博上，更是有不少網友質疑種做法「惡毒到毫不掩飾」、「徹底撕下道德的偽裝」、「這是瘋了」。

在激怒中國網友後，《路透》連發2則更正推文：「歐洲一所大學的一位中國教授與中國一個軍事實驗室合作，將猴子暴露在極端海拔條件下，研究它們的大腦……我們將刪除之前一條附有錯誤照片的推文。」另一則推文稱：「照片更正：我們刪除了早先一條推特，這條推特包含一張中國官兵在氧氣艙內的照片，這一資訊在最初發佈的推特文中沒有描述，這可能會被解讀為具有冒犯性。」除此之外，對於此前配圖已經引發的「冒犯」問題，路透社沒有做出任何表示。