大陸當地「元宇宙」（Metaverse，又譯後設宇宙）概念火熱，引來官媒近二日接力發文警告。新華社19日發文指出，元宇宙仍是一個不斷演變、不斷發展的概念，不同參與者也會不斷豐富它的含義，需要警惕資本綁架、倫理風險、立法監管空白等問題。

新華社引述清華大學新媒體研究中心執行主任瀋陽表示，「部分公司蹭元宇宙的熱度開始圈錢，把什麼東西都往元宇宙裡裝」，「大眾也好，資本也好，大家都需要保持理性審慎」。

文章指出，要等待或進一步推進關鍵技術的發展，對於元宇宙中出現的泡沫、負面問題，需精準治理。元宇宙的發展過程中，也將遇到價值倫理、虛擬空間管控等新問題，需要監管部門進一步進行規範。

人民日報18日撰文指出，元宇宙概念的走紅，背後有著相應的技術支撐和社會生活因素，目前VR、AI、區塊鏈、5G等技術發展日漸成熟，加上新冠疫情促使線上辦公社交需求大增，讓外界對虛擬世界充滿幻想，應該「讓子彈飛一會兒」。