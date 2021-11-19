許光漢跨足樂壇，將於12月推出首張同名專輯，19日率先釋出新單曲〈一派輕鬆〉。他日前拍攝MV，化身頹廢醉漢，穿梭台北各式街道，更有一幕他僅穿著四角內褲，躺睡在大街上，許光漢笑表示人生第一次穿那麼少在路上，打趣說：「劇情是一件一件把衣服穿回來。」

許光漢在MV中的造型，打破過往斯文陽光形象，可說是挑戰觀眾底線，當天從夜晚拍攝至天光漸露的清晨，轉了多達5個場景，包括花店、便利超商、街頭騎著腳踏車遊晃等，他直說：「過程一點也不輕鬆。」更分享曾經有喝醉時睡倒在路邊的經驗，當時他與朋友們道別後，下一秒就躲在附近店家旁休息，醒來之後再裝作「一派輕鬆」返家。

他在新專輯製作期間，和許多不同製作人合作，在配唱製作人的帶領下打開了對自己聲音的未知領域，逐漸習慣歌手的身份，他謙虛說：「我只是把聲音放進去，其他交給優秀音樂人，一切歸功於大家。」他在工作上對自己要求完美，之前在與製作團隊聆聽〈一派輕鬆〉音檔過程中，感嘆這首歌是最難拿捏揣摩的一首歌，更主動想要重唱，也成為專輯最後錄製完成的歌曲。對於歌名，許光漢幽默以對，「就像我人生一樣，看似一派輕鬆，其實轉過身一點都不輕鬆啊。」

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許光漢近來推出新歌，獲得好評。（何樂音樂提供）

許光漢挑戰化身狼狽的街頭醉漢。（何樂音樂提供）