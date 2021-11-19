光洋科（1785）股權之爭鬧得風風雨雨，為避免近日風波干擾公司營運，影響員工、客戶、合作夥伴以及股東權益，光洋科自19日起，於北中南舉行五場股東說明會，讓股東更清楚掌握光洋科轉型及未來發展計劃，繼續支持光洋科。

光洋科首場股東說明會於高雄國際會議中心舉行，原董事長馬堅勇表示，對於股東的力挺與不離不棄致上萬分的謝意，同時也強調，公司經營團隊運作正常，不會受此風波影響，已委請律師團處理，敬請股東放心。

另針對股東關心12月24日及27日這兩場股東臨時會，到底要參加哪一場？馬堅勇表示，12月27日為光洋科公司派獨董吳昌伯召集的公告日期，至於12月24日則為獨董吳美慧所提，馬堅勇表示，由於吳美慧未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循之規範，已遭解任，其所提之股臨會是否失效，仍有待主管機關認定後公告。

馬堅勇強調，光洋科堅持的四大目標『員工未來、股東權益、客戶承諾、產業發展』絕不會因任何外力而改變，『有陽光的地方，就有光洋：有光洋的地方，就會有陽光』。馬堅勇也在會上向股東保證，為了彌補過去的錯誤，光洋科團隊花了五年的時間勵精圖治，未來仍會專注於本業，以回報廣大股東的支持與肯定。