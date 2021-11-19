行政院長蘇貞昌則批國民黨拿不出好政見，只好「亂」，呼籲大家投四大不同意。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁呼籲大家投下四大不同意。(林雅惠攝)

現場民眾。(林雅惠攝)

「四個不同意 台灣更有力 」，12月18日將舉行四大公投，民進黨公投說明會今晚7點左營元帝廟前廣場登場，前基進黨立委陳柏惟及多名市議員、高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌及副總統賴清德先後上台說明公投不同意理由，呼籲鄉親投下不同意票。

陳其邁一上台，談起當市長的心路歷程，他說，做市長是累人的工作，讓他頭髮白了、肚子也消了，但他做的很快樂，對於台積電要來高雄，他告訴台積電，高雄有地有電有水，還有方便的捷運站和高鐵，這是拚了很久，讓台積電看到高雄的誠意。

談起四大公投，陳其邁說，高雄1年發的電只用50多趴，其他都送去北部，這是一個公平性問題，他在議會問議員「南電北送同意嗎」，議員都不說話，他要還高雄一個公道，自己用電自己發。

至於核四安全，陳其邁強調，不同意就對了，他呼籲對於四公投，投下不同意票，要大家支持蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，繼續為台灣打拚。

蘇貞昌則批國民黨拿不出好政見，只好「亂」，讓人民抱怨蔡政府。蘇貞昌表示，重啟核四根本不可能，因為執照已過期、機件停產、廠商解散且燃料棒已送回美國，他說，一、二號機就在地震斷層上，台灣地狹人稠，連周邊縣市長都反對，不要被他們害死。

對於珍愛藻礁議題，蘇貞昌說，馬政府規劃232公頃蓋在藻礁上，但蔡政府只用了23公頃，且完全避開藻礁，但國民黨現在主張要移開、換位置，要換到那裡？國民黨詛咒要人家死，只要害大家沒電，然後怨嘆政府，看能不能撿到機會，為了維持穩定供電，改善空氣，不能讓國民黨煽動。

至於反萊豬，蘇貞昌強調，國民黨開放萊牛已經9年，數量愈來愈多，蔡英文總統認為既然符合標準，又要跟世界做貿易，不能不照世界標準，才答應萊豬進口，國民黨卻反對。

他強調，全世界有109個國家及地區，包括CPTPP 11個會員國都允許進口含萊豬肉，台灣要加入CPTPP，不能說要跟人家做生意，但又不遵照規定，國民黨反對就是因為中國也想參加，所以才擋台灣讓中國高興。

談到公投綁大選他說，「這是正港大亂」，已經有了1次經驗，投票到12點、開票到半夜2點，已經在開票，還有人排隊等投票，不要再來了，選人跟選政策一定要分開。

賴清德說，台灣連續16個月經濟正成長，今年經濟成長6.1％，要讓經濟持續成長，就要減少關稅與碳稅，一旦四大公投案「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」同意了，台灣企業勢必面對關稅與碳稅增加，將難以國際競爭。

賴清德也強調，進口美國含萊克多巴胺豬肉，是台灣走入國際的關鍵，他強調，蔡英文總統絕不是犧牲人民生命健康，而是會把關健康，依據以含萊劑的國際標準進口，而且台灣是國際組織會員國一定遵守規定，接下來進口海關後會抽查，公布進口量，人民可以自己決定要不要買。

賴清德並詢問現場民眾有否吃過美牛？他說，「大家吃美牛吃了沒怎樣，吃豬肉怎麼會有問題？」因此，如果公投未過，台灣不接受國際開放規範，CPTPP不給簽協議，企業將遇到關稅增加，企業經營就有困難，因此若要救企業，呼籲公投案「反萊豬進口」投下不同意票。

對於重啟核四，賴清德強調更不能同意，公投綁大選也不同意，四個不同意公投票，大家一定要出來投，為了台灣生存發展、走入國際社會，一定要投下「不同意」守護台灣。